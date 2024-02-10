رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان ماجد المصري، لمسلسله الدرامي "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يشارك في بطولته بموسم دراما رمضان 2024.

ونشر ماجد، بوستره بالمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي ) إن شاء الله رمضان ٢٠٢٤ على شاهد وMbc 1 ".

"زوجة واحدة لا تكفي" هو قصة اجتماعية واقعية، يتخلّلها أحداث اجتماعية و درامية مشوقة مع القليل من الكوميديا.

المسلسل بطولة ماجد المصري ، أيتن عامر، هدى حسين، ليلى عبدالله، سحر حسين، نور الغندور، ناصر الدوسري، نور الشيخ، لولوة الملا، خالد الشاعر، وغيرهم، ومن إخراج البحريني علي العلي.