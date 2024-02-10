فن ومشاهير

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان ماجد المصري، لمسلسله الدرامي "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يشارك في بطولته بموسم دراما رمضان 2024.

ونشر ماجد، بوستره بالمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي ) إن شاء الله رمضان ٢٠٢٤ على شاهد وMbc 1 ".

"زوجة واحدة لا تكفي" هو قصة اجتماعية واقعية، يتخلّلها أحداث اجتماعية و درامية مشوقة مع القليل من الكوميديا.

المسلسل بطولة ماجد المصري ، أيتن عامر، هدى حسين، ليلى عبدالله، سحر حسين، نور الغندور، ناصر الدوسري، نور الشيخ، لولوة الملا، خالد الشاعر، وغيرهم، ومن إخراج البحريني علي العلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا