آمال ماهر عن الأغاني "السينجل": "المستمع مبقاش يتقبل ننزل ألبوم كامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة آمال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والمعروض على قناة "Mbc مصر".

وتحدثت عن كواليس ألبومها الأخير وعن رؤيتها للسبب وراء طرح الأغاني على طريقة "السينجل" وعدم طرح ألبوم غنائي كامل، مشيرة إلى أن المستمع لم يعد يتقبل سماع ألبوم كامل، كما كان بالماضي.

وعلقت "آمال": "الألبوم الأخير ربنا وفقنا فيه عرفنا إن إحنا نعمل مواضيع فيه جديدة، لأول مرة أعمل مواضيع عن الصحاب، واتعملت المواضيع بس محدش غنى لصاحبة عمره يعني صديقة، اتعملت قبل كده في كذا أغنية وأغاني غير المهرجانات بس مفيش صديقة غنت لصديقتها اللي هي خصتها بأغنية والصراحة كل فريق العمل في الألبوم بشكرهم لأن فعلا تعبوا معانا جدًا من شعراء وملحنين وموزعين".

واستكملت: "مبقاش فيه حاجة اسمها ألبومات ومش مجموعة أغاني هو الموضوع دلوقتي معتمد على أغنية أغنية، مبقاش فيه إن انت تنزل ألبوم كامل، مبقاش المستمع قادر يتقبل أن انت تنزل ألبوم كامل يعني يادوب غنوة عشان الناس حتى تاخد بالها، إنما انت بتنزل كم من الأغاني انت بتظلم الأغاني كلها فبقي حاجة نظام جديد إن أنت تنزل غنوة وبعديها غنوة وبعديها غنوة متقدرش انك تنزل كل كم الأغاني دي مرة واحدة، حتى تلاقي اني منزلة 5 أغاني مش هتقدر تنزل زي الأول كنا بنزل 10 أغاني وفي أحيانًا 15 غنوة وفيه أغاني بتبقي 10 دقائق".