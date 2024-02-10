بعد "يا ضمير العالم".. عليا صبحي تستعد لطرح "مليون سؤال"

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد المطربة عليا صبحي، لإطلاق أغنية جديدة في عيد الحب بعنوان "مليون سؤال" على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات لؤي الجوهري وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام وهي من اللون الرومانسي التراجيدي.

وكانت "عليا"، طرحت مؤخرا أغنية "يا ضمير العالم" من كلمات ولحن عزيز الشافعي وبمشاركة ابنتها الطفلة وعد التي قدمت الجزء الخاص باللغة الإنجليزية من الأغنية كرسالة موجهة لقادة العالم المتواطئين بالصمت وغض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني وأطفاله.

وكانت آخر مشاركاتها الدرامية بمسلسل "طلقتك نفسي" مع سوسن بدر وأحمد عصام بالإضافة الى تجسيدها لدور راهبة بمسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني.