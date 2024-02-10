شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لأعمال الموسيقار كمال الطويل على مسرح الجمهورية 29 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاً لأعمال الموسيقار الكبير كمال الطويل ، وذلك يوم الخميس 29 فبراير على مسرح الجمهورية فى الثامنة مساءً.

كمال الطويل هو مُلحّن ومؤلف موسيقي مصري راحل، كان من أقرب أصدقاء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والمُلحّن محمد الموجي. ومن أعماله "في يوم في شهر في سنة"، و"جواب"، و"الحلوة"، و"بلاش عتاب"، مع عبد الحليم حافظ، ومن أعماله مع أم كلثوم "لغيرك ماممدت يداي"، "والله زمان ياسلاحي".

كما قدم كمال الطويل الموسيقى التصويرية لفيلم «عودة الابن الضال» مع المخرج الراحل «يوسف شاهين» ومن كلمات «صلاح جاهين» وغناء «ماجدة الرومي» قبل أن يعتزل التلحين ليعود من جديد مجاملة للمخرج «يوسف شاهين» ويقدم معه الموسيقى التصويرية لفيلم «المصير» وعند رحيله أعاد «يوسف شاهين» تقديم موسيقى المصير في فيلم «إسكندرية نيويورك» الذي حمل إهداء خاصا إلى «كمال الطويل».