شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي فى دورته الأولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، السبت، حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بغداد السينمائى، دورة المخرج محمد شكري جميل، والذى تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وتستمر فعالياته من 10 لـ14 فبراير الجارى.



مهرجان بغداد

وفي سياق متصل قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، إن المهرجان يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الإنيمشين) مشاركة 10 أفلام.

وأضاف الدكتور البيضاني، "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة فريدة من نوعها تحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية والعربية، فستشارك فيها أفلام: (نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية) إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر، (بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".