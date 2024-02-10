دنيا سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها إيمي.. وهذا ما قالته!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم متابعيها، عبر حسابها الرسمي، صورة لشقيقتها إيمي هنأتها من خلالها هي وزوجها الممثل المصري حسن الرداد بمناسبة تكريمهما في مهرجان الأقصر.

وأرفقت دنيا الصورة بتعليق قالت فيه: "أجمل نجمة وأخف دم بنت في الدنيا، ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر وألف مبروك لأخويا النجم حسن الرداد ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايمًا"

يذكر أن إيمي كانت قد فاجأت شقيقتها دنيا خلال تقديمها عروض مسرحية "آنستونا"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت إيمي مقطع فيديو وثقت فيه المفاجأة التي قامت بها لشقيقتها، إذ1 دخلت على غرفة التحضيرات وفاجأت دنيا بقدومها إلى السعودية.

وأكدت إيمي أنها لم تخبر شقيقتها بمجيئها إلى السعودية كي ترى رد فعلها لدى رؤيتها في الكواليس.



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