طارق لطفي يظهر بشكل صادم.. فما القصة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري طارق لطفي عبر حسابه الرسمي، البوستر الخاص به لمسلسل "العتاولة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وظهر طارق في البوستر بشكل صادم للجمهور، إذ ظهر حليق الرأس تمامًا وبشارب، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بهذه الإطلالة في أي عمل يقدمه.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين أحمد السقا وطارق لطفي، وتشارك الممثلة مي كساب في المسلسل بدور طليقة أحمد السقا أما زينة فستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة.

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