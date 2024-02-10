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أول ظهور علني لـ جيسي عبدو ومفيد الرفاعي بعد تأكيدها زواجهما رسمياً

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلةاللبنانية جيسي عبدو الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها برفقة زوجها المنتج مفيد الرفاعي، كأول ظهور علني لهما سوياً بعد تأكيدها زواجهما.


وكانت جيسي عبدو قد أكدت زواجها من المنتج مفيد الرفاعي، وكشفت بعض تفاصيل علاقتهما.
وقالت جيسي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على شاشة الـ"mbc"، إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشيرة إلى أنها تفضل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.
وأوضحت جيسي أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.
وأشارت إلى أنها كانت قد نشرت سابقاً، صورة جمعتها مع الرفاعي عبر صفحتها الخاصة، وذلك في عيد ميلاده، وأحدثت تلك الصورة ضجة، وأثارت الكثير من الشائعات، لافتة إلى أنها من يومها قررت ألا تنشر صوراً جديدة لهما.
يذكر أن جيسي كانت قد نشرت صورة تجمعها بالرفاعي بمناسبة عيد ميلاده، وأرفقتها لتعليق قالت فيه: "كل سنة وإنت بألف خير وصحة ونجاح وراحة بال كل سنة وإنت الحب والسند. الله يحميك ويباركك ويخليلنا ياك ويخليلك كل محبينك يا أبو جاد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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