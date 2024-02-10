شاهد أحلام ترد بذكاء على سؤال حول عمرها خلال حفلها في موسم الرياض

واجهت الفنانة الإماراتية أحلام موقفًا محرجًا خلال حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، عندما سألها أحد الحاضرين عن عمرها.

وردّت أحلام على السؤال بذكاء قائلة: “أنا أغني وعُمري 5 سنوات، لو سمحت لا تسألني كم عمري، غير مسموح هذا السؤال”.

وتفاعل الجمهور مع ردّ أحلام بشكل إيجابي، بينما ارتسمت الابتسامة على وجهها.

وأظهر الفيديو ذكاء أحلام وروح الدعابة التي تتمتع بها.

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