شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يكرم ماجدة زكى وهالة صدقى والصريطى بافتتاح الدورة الـ 72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما في دورته الثانية والسبعين، على تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما والإعلاميين عن دورهم وبصمتهم في الفن المصري.

حيث يحص كل من الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكى والفنانة هالة صدقي والفنان سامح الصريطي جوائز الريادة السينمائية، وتذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج شريف عرفة.

وتذهب جائزة فريد المزاوى للفنان ناجي سعد، أما جائزة الأب يوسف مظلوم تذهب للفنان جميل برسوم، وتذهب جائزة التميز الإعلامي لعمرو الليثى، أما جوائز الإبداع الفني للفنان عماد رشاد والمؤلف عبد الرحيم كمال والمايسترو نادر عباسي ومدير التصوير أحمد المرسى.

تنطلق الدورة ​الثانية والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، في الفترة من 23 فبراير الجارى إلى 1 مارس المقبل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وقرر مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الثانية والسبعين، منح جوائز للأعمال الدرامية خلال حفل افتتاحه، حيث فازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة في عمل دراما عن مسلسل "تحت الوصاية" الذى عرض في شهر رمضان الماضي.