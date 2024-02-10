محمد رمضان يردّ بالصوت والصورة على الهجوم الذي طاله بعد طرح أغنية “عربي”… ما القصّة؟

بعد ان شنّ بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية هجوماً عنيفاً على الفنان محمد رمضان، اتهموه فيه بعدم ذكر إسم دولة “فلسطين” في اغنيته الجديدة بعنوان “عربي”.

ردّ “رمضان” على كل من هاجمه، من خلال مقطع فيديو بالصوت والصورة عبر حسابه الرسمي على موقع “‘إكس”، حيث أشار انه أجاب على بعض تعليقات الجمهور على أغنية “عربي” على قناته الخاصة على “يوتيوب” وسيرد بالفيديو من جديد على الأشخاص الذين انتقدوه من خلال عدم ذكر اسم فلسطين في الأغنية.

شدّد محمد رمضان في حديثه الى أنه جاء على ذكرَ إسم “فلسطين” بالفعل في الأغنية من خلال المقطع الذي يقول: “مصر نور عيني عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني..”

كما أشار انّه قال في الأغنية جملة “بلادنا كتير سامحوني أيضاً، لأنه لم يتمكن من ذكر أسماء بعض الدول الأخرى التي تربطنا بها عروبة وقارة واحدة ودم واحد منهم: موريتانيا وجزر القمر والصومال وجيبوتي.”.

سعودي و كويتي بحريني .. سوري لبناني أردني .. مصر نور عيني عراقي فل… بلدنا كتير سامحوني .. عماني قطري و إماراتي .. ليبي تونسي جزائري .. يمني سوداني .. العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي pic.twitter.com/61CThrDSjH — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 9, 2024

كما أعرب “رمضان” عن سعادته بأنه تمكّن من أن يجمع في أغنية واحدة جميع الدول العربية وبأنّه سعيد أيضاً بالتعاون مع فيوتشر ومساري، كما شكر منتج الأغنية وسيم صليبي وقال أنّه (رجُلٌ) أصوله عربية يحبنا جدًا وعربي.. وختم حديثه بالقول ثقة في الله نجاح”.

نذكر أن أغنية “عربي” من إنتاج شركة يونيفرسال أربيك ميوزيك وجمعت محمّد رمضان ومساري وفيوتشير.

تمّ تصوير كليب أغنية “عربي” في الولايات المُتّحدة الأميركيّة وتحديداً في شيكاغو وميامي تحت إدارة المُخرج Juan Felipe Velasquez.