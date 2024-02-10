نادر الأتات بفيديو عفوي ولطيف من داخل سيارته.. ويختار هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان اللبناني نادر الأتات على الجمهور بمقطع فيديو عفوي ولطيف للغاية من داخل سيارته، وهو يدندن أغنيته الجديدة "سمعني أغاني".

وعلق نادر على الفيديو قائلاً: "سمعني حدودي"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وقد حقق الفنان اللبناني نادر الأتات نجاحاً كبير بأغنيته "سمعني أغاني" التي شارك فيها مع الفنان السوري إسماعيل تمر.

والأغنية مصرية ايقاعية، يقدم فيها إسماعيل مقطع راب، وهي من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، توزيع موسيقي عمر صباغ، وجرى تصوير الأغنية بتوقيع المخرج سعيد الماروق، الذي وضعها في قالب استعراضي عالمي، يجمع بين الابهار بالمؤثرات المرئية، والديكورات الضخمة التي تم بناؤها خصيصاً للعمل.

ونالت الأغنية فور صدورها، أصداء إيجابية وتفاعلاً كبيراً من محبي الأتات وتمر.

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