جروح على وجه نادين نسيب نجيم تثير قلق الجمهور.. وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور صورة حديثة لها عبر خاصية القصص القصيرة من كواليس مسلسلها الجديد 2024، والمقرر عرضه بشهر رمضان المقبل، ظهرت فيها بجروح على وجهها، أثارت قلق الجمهور في البداية.



ومن المقرر أن تعيد نادين لعب شخصية النقيب سما الذي أدته في مسلسل 2020.

وقبل بداية شهر رمضان المبارك، طلبت نادين نسيب نجيم من متابعيها، عدم حرق أحداث المسلسلات والكشف عن مشاهد الحلقة التالية، بسبب حصول بعض المنصات على الحق الحصري الأولي لعرض كل حلقة.

وكتبت نادين على صفحتها: "بدي وعد من الفانز يلي بمون عليهم انه بس تشوفوا الحلقة على شاهد قبل العرض على الشاشة ما تحطوا مقاطع و ما تحرقوا الاحداث و لا تقولوا شو صار و لاتحطوا صور و لاشي كرمال يلي ما حضر يستمتع بالعرض و مرسي حبيباتي".