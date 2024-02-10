ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام، ظهرت فيه وقد أحرجها أحد المعجبين بسؤاله عن عمرها.

أما رد أحلام فقد جاء لطيف حيث قالت: "أنا أغني من لما كان عمري 5 سنين، لو سمحت ما تسألني كم عمري، مش مسموح هذا السؤال، سمعتك أنا".

على صعيد آخر علّقت أحلام على خبر سرقة حقيبتها في باريس، نافية ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "احلام سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني انا ؟؟؟؟؟؟ انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم ".

كانت هذه تفاصيل خبر معجب يحرج أحلام بسؤاله.. وردها جاء لطيف للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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