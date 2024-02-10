شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى العراق يلتقى وفد الفنانين المصريين بمهرجان بغداد السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير أحمد سمير حلمي، سفير مصر في العراق، على مقابلة الوفد المصري بمهرجان بغداد السينمائي الذي ينطلق اليوم السبت، وحضر اللقاء الفنانة إلهام شاهين والفنان القدير عبد العزيز مخيون ومحمد أبو داود وأحمد وفيق وياسر علي ماهر ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي وعمر خورشيد والأمبى أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية والناقد أشرف غريب والناقد وانتصار دردير وعدد من الصحفيين.

وفي سياق متصل قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، إن المهرجان يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الإنيمشين) مشاركة 10 أفلام.









وأضاف الدكتور البيضاني: "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة فريدة من نوعها تحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية والعربية، فستشارك فيها أفلام: (نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية) إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر، (بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".