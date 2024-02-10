إيمي سمير غانم تعلق على تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها سعادتها بتكريمها بالدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وإطلالتها في الحفل.

وعلقت إيمي على المنشور قائلة: "مبسوطة النهاردة الحمد لله بتكريمي في مهرجان الأقصر، ومش قادرة أوصف جمال مدينة الأقصر، وطيبة ناسها الجدعان .. شكرا جدا علي حبكوا".

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، وتستمر فعالياتها في الفترة من 9 إلى 15 من شباط، تكريم عددا من النجوم ومنهم: إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، والممثل المصري الراحل طارق عبد العزيز.

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