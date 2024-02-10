بالفيديو- ليلة عدنان تستمتع بوقتها على الدراجة النارية مع زوجها في شوارع البترون

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ليلة عدنان بأخر إطلالة لها على الجمهور من البترون في لبنان، وظهرت مرتدية فستاناً صيفياً متوسط الطول مورد ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً مميزاً، كما و ظهرت مع زوجها بفيديو على دراجة نارية في شوارع البترون.



وكانت عايدت ليلة عدنان زوجها بمناسبة عيد ميلاده من خلال فيديو لهما نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان بأوقات جميلة ولقطات رومانسية قضياها سوياً، وعلقت ليلة على الفيديو قائلةً: "عيد ميلاد سعيد لمن يملأ قلبي بالحب!الشخص ذو القلب الأكبر والأكثر ابتسامة، والرجل اللطيف والأكثر عطاءً واجتهادًا الذي أعرفه. يوم واحد في السنة لا يكفي للاحتفال بشخص رائع مثلك! أحبك .. دائمًا وأبدًا".

