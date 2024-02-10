بالفيديو- نادين نسيب نجيم تشكر خطيبها ناريغ ناربيكيان بعد مفاجأتها بالورود الحمراء و الشموع بيوم ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو لمنزلها من الداخل مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله المفاجأة التي حضرها لها خطيبها رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان، حيث زين جميع أجزاء المنزل بالورود الحمراء، و الشموع، و علقت نادين بالقول: "شكرا جزيلا حبي إنه أكثر من رائع أحبك نارجوووووو كثيرا".



وكان فاجأ رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان خطيبته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في عيد ميلادها، وأقام لها حفلة جمع فيها كل أصدقائها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وشاركت نادين متابعيها، صوراً من الاحتفال الذي أقامه لها ناريغ، وظهرت فيها وهي تقطع قالب الحلوى الكبير المؤلف من عدة طبقات، والذي يتميز بـ أول أحرف من إسمها وإسم والدها وإسم عائلتها NNN. وشكرت نادين ناريغ على المفاجأة، وكتبت: "شكراً حبيبي على هذه المفاجأة".

