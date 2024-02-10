شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان يتغزل فى روبرت داوني جونيور: لطالما أردت أن أعمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى المخرج العالمي كريستوفر نولان، على النجم العالمي روبرت داوني جونيور، الذى عمل معه في تحفته الفنية الأخيرة Oppenheimer وحققا جوائز بالجملة في مشوار الفيلم منذ عرضه حتى الآن، والذى يتوقع الكثيرون أن جونيور هو الممثل الأكثر حظاً لحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في سباق الأوسكار المقبل.

ووفقاً لتصريحات نولان التي نقلتها صحيفة فاريتي، عن مقابلته مع ستيفن كولبير في برنامج The Late Show، قال مخرج أوبنهايمر، "ان اختيار روبرت داوني لدور الرجل الحديدي هو أعظم اختيارات للممثلين التي تم اتخاذها على الاطلاق في تاريخ السينما"، مضيفاً "أردت دائما العمل مع داوني بسبب كاريزمته وشخصيته".

روبرت داوني قام بتجسيد شخصية الرجل الحديدي في عالم Marvel للأبطال الخارقين، منذ 2008 واستمر في تجسيد الشخصية لأكثر من عقد من الزمان، حتى قتل في فيلم "Avengers: Endgame" عام 2019، حيث ظهر في إجمالي تسعة أفلام من مارفل، وتابع نولان في تصريحاته قائلاً: "مع أي شخص تعمل معه، مع الممثلين، فأنت تبحث عن نوع من التواصل العاطفي والتعاطفي، أنت تبحث عن نوع من الكرم، وروبرت لديه هذا الكرم المذهل للروح، هذا يعني أنه عندما يكون في مشهد مع أشخاص آخرين، فهو يتأكد من أنهم جميعًا يبذلون قصارى جهدهم، وأنهم جميعًا قادرون على تقديم أفضل ما لديهم، إنه يساعدهم على توضيح تلك الروابط العاطفية".

وفي مقابلة سابقة مع مجلة نيويورك تايمز في الصيف الماضي، اعترف داونى بأنه كان يشعر بالقلق من أن مهاراته التمثيلية قد تكون معرضة للخطر أثناء لعب دور الرجل الحديدي لمدة 11 عامًا في عالم مارفل السينمائي، فلذلك كان يبحث عن هذا الدور بشكل او بآخر.