شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ثانية جديدة لمسلسل "إمبراطورية ميم" قبل عرضه فى السباق الرمضانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة DMC مقطع فيديو ترويجي جديد لمسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل ومن إخراج محمد سلامة، لتعلن عن بدء الترويج لمسلسلات رمضان تحت هاشتاج "شهر الفرحة".

ويواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "امبراطورية ميم" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يقدم النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.