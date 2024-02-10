رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن ملصق تشويقي لمسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ملصقا دعائيا منفردا للنجم خالد النبوي بطل مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ومن المقرر طرح المسلسل عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

وظهر النجم خالد النبوي منفردًا على البوستر المبدئي لمسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي تدور أحداثه حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون في عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجئ باختياره حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.