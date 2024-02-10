"ليك في الكيك".. حمدي الوزير يكشف لمصراوي سر الإعلان الغامض في شوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الفنان حمدي الوزير سر الإعلان الغامض في شوارع القاهرة والمعنون بمقولة "ليك في الكيك"، موضحا أنه يخص إحدى المحلات الشهيرة الخاصة بصناعة الحلويات.

وأضاف "الوزير"، في تصريحات لمصراوي، أن الإعلان خاص بمنتج لـ"الكيك" لمحل شهير في إطار حملة إعلانية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

واستعانت نفس سلسلة المحلات بالفنان خالد عليش في وقت سابق للترويج لمنتجاتها وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

وشهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور الفنان حمدي الوزير على لوحات إعلانية لحملة "ليك في الكيك" والتي اعتبرها البعض خادشة للحياء إلا أن حمدي الوزير أكد أنه لا توجد في الإعلان أي إيحاءات جنسية.