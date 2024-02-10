بحضور الناقد طارق الشناوي.. تكريم مخرج "قريبًا" في مهرجان العين السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المخرجة الإماراتية مريم السركال عضو لجنة التحكيم في مهرجان العين السينمائي الدولي بدورته السادسة، عن فوز سيف عبدالنبي مخرج فيلم "قريبًا" بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر للأفلام القصيرة وذلك من بين 13 فيلما تنافسوا، وذلك بحضور الناقد الكبير طارق الشناوي رئيس اللجنة.

ويدرس سيف الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والفيلم توزيع محمد سعدون، ويناقش العديد من القضايا الشائكة.

واختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في الإمارات، بقيادة عامر سالمين المري، رئيس المهرجان ومؤسسه، الذي قام بتقديم الجوائز للفائزين، وشهد الحدث إعلان المخرجة الإماراتية، مريم السركال، عن أسماء الفائزين بالجوائز، إذ تولى الناقد السينمائي طارق الشناوي رئاسة لجنة التحكيم، بمشاركة الشاعر والكاتب والصحفي حسين درويش، إلى جانب مريم السركال كأعضاء في اللجنة.

يشار إلى أن فيلم "قريبًا" من إخراج سيف عبدالنبي، وبطولة محمود أبو السعود، فريدة يوسف، ريهام رضا، مصطفى عماد، مصطفى محمد، نادية نبيل، أحمد زكي، دهب تامر، يوسف يحيى .