شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "عالماشى" وعرضه صيف 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم "عالماشى" بطولة النجم على ربيع، من إخراج محمد الخبيرى، عن انتهاء تصوير الفيلم والمقرر عرضه في صيف 2024، وكتبت آية سماحة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يا رب يعجبكم".

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.



فيلم على ربيع

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.