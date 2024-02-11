حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في فيلا التجمع الخاص- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي محمد سامي عبر تليفزيون الخليج 365 حقيقة عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب مرة أخرى، بعد طلاقهما الأخير.

وقال الناقد الفني خالد الصواف في تصريحات خاصة، إن شيرين عادت بالفعل للفنان حسام حبيب وحاليا يعيش الزوجان معا في فيلا بالتجمع الخامس.

واستكمل:" شيرين عادت لحسام بعد فشل قصة حب الأخيرة التي عاشتها لفترة قصيرة مع طبيب اقترن اسمه بفنانة أخرى".

وحرصت شيرين على اخفاء الخبر عن وسائل الإعلام خوفا من هجوم الجمهور عليها نظرا لتكرار الأزمات بينهما وإعلان الانفصال ثم العودة مرات عديدة عبر وسائل الإعلام.

يذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الذهب"، وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات في العالم العربي.