شكرا لقرائتكم خبر عن تقى حسام تنضم لمسلسل "فراولة" وتجسد دور طبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة تقى حسام إلى فريق عمل مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم وتجسد دور طبيبة في أحد المستشفيات.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف

يذكر أن آخر أعمال تقي حسام كان مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.