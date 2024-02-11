شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبد الله يكشف تفاصيل مشاركته في "حدوتة منسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حسن عبد الله بمسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وقال حسن عبد الله: أقدم في المسلسل شخصية أشرف، وهو يعمل بالمطار وهناك علاقة نسب تجمعه بعائلة النادي وهي عائلة سوسن بدر، وأشرف هو شخصية تعد "بنت ناس" فوالده مستشار وهو وحيد والدته ووالده وهذا أثر عليه نوعًا ما وجعل والدته تسيطر عليه وهذا ما يؤثر أيضًا على علاقته بتقي والتي تقوم بدورها الفنانة ريم سامي وهو يحاول المحافظة علي علاقته بها لأنه يحبها، فالمسلسل يعد اجتماعيًا ويتخلله صراعات بين الأبناء، وكواليس المسلسل كانت لطيفة جدًا ويعتبر دوري مختلف نوعاً ما عما قدمته من قبل.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج"التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالى .

ويعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.