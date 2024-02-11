تايلور سويفت تبيع طائرتها الخاصة بسعر خيالي... لماذا؟

ميرنا وليد - بيروت - تم بيع طائرة نفاثة من طراز "داسو فالكون 900" تعود ملكيتها للمغنية العالمية تايلور سويفت، في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط انتقادات حول بصمتها الكربونية، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات هيئة الطيران الفيدرالية التي جمعها موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.



وبحسب التقارير، فإن شركة "ساتا إل إل سي"، وهي شركة قابضة تشترك في نفس العنوان التجاري لشركة "تايلور سويفت بروداكشنز" في ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، استحوذت على الطائرة النفاثة الثنائية من طراز "داسو فالكون 900" في عام 2009، إلا أن الطائرة مسجلة الآن لشركة في ولاية ميسوري.

ووفقا لشركة "بيزنس جيت ترافيلر"، فإن سعر الطائرة الجديدة من طراز "داسو 900" يبلغ حوالي 40 مليون دولار.

وبحسب التقارير، فإن سويفت تمتلك الآن طائرة خاصة واحدة، من طراز "داسو فالكون 7 إكس" تتسع لما يصل إلى 16 راكباً وتستطيع الطيران لنحو 5800 ميل بحري.

يذكر أنه في الأونة الاخيرة، شكل السفر الجوي لتايلور قضية ساخنة.