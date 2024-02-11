شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جينيفر أنيستون الـ 55.. كرهت السينما بسبب أفلام مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثلة جينيفر أنيستون الـ 55 التي ولدت زي النهاردة في الـ 11 من فبراير وتعتبر أحد أهم نجمات هوليود ممن تركن بصمة كبيرة بعد نجاحات عديدة في السينما أو حتى الدراما من خلال مسلسل FRIENDS الذى يعتبر واحدا من أشهر المسلسلات.

جينيفر أنيستون ورغم شهرتها بأدوار عديدة إلا أنها دومًا ما رفضت الدخول فى عالم مارفل بصورة قاطعة، وهو ما نرصد سببه فى السطور التالية.

جينيفر أنيستون أكدت خلال حوار شهير لها مع المذيعة الين أنها أصبحت تكره السينما إلى حد كبير بسبب سيطرة أفلام الأبطال الخارقين عليها بسبب مارفل، وهي التصريحات التي سبق وأكدت عليها في أكثر من مناسبة.

وأضافت أنها تعتز بكونها ممثلة، وبالتالي لن تشارك يوماً في تصوير أفلام ووراءها حائط باللون الأخضر من أجل مشاهد الجرافيكس في إشارة منها لما ترتكز عليها أعمال الأبطال الخارقين وخاصة مارفيل، كما أشادت أيضاً بالتطور الحاصل في عالم الدراما بسبب المنصات الرقمية التي ساهمت في تطويرها، وهو ما يجعلها ستركز في الدراما أكثر خلال الفترة المقبلة.