شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وأصالة يجتمعان بحفل فى مهرجان فبراير الكويت الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من الفنان أحمد سعد والفنانة أصالة نصري، حفلاً غنائيًا في الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، يوم الأربعاء 14 فبراير والذى يتزامنا بنفس يوم عيد الحب.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وأغنية "كله فالصو" مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وطرحت مؤخرًا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

حفلات فبراير الكويت 2024 هى سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التى تقام سنويًا فى الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية فى البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.