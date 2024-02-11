بالفيديو- هل اعتذر أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد العوضي مقطع فيديو جمع بينه وزبين الممثل المصرية ياسمين عبد العزيز، ما أثار جدلاً واسعاً.

وشارك أحمد العوضي متابعيه، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو جمعه بطليقته ياسمين عبد العزيز من مسلسل "مالوش كبير".

وأرفق العوضي مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "طب اسمع يا وحش الكون.. مفيش فلوس ومفيش اعتذار.. آخرك هاتيه"، مقتبساّ تلك الجملة من المشهد الذي نشره.

وأثار مقطع الفيديو جدلا كبيرا بين متابعي أحمد، إذ تكهن البعض بكونه اعتذاراً أو تلميحاً إلى احتمال عودته لياسمين عبد العزيز، كما تمنى البعض أن يكون هذا التكهن صحيحاً.

يذكر أن ياسمين كانت قد أعلنت منذ فترة، طلاقها من العوضي رسمياً عبر حسابها الخاص، وأشارت إلى أن حالة الود والتقدير والاحترام ستظل بينهما.



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