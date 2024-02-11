هل ارتبطت بريتني سبيرز بزوج جينفير لوبيز؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت المغنية العالمية بريتني سبيرز الجدل، بعد أن نشرت صورة قديمة لها باللونين الأبيض والأسود، تجمعها بالممثل الأميركي بن أفليك.



وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن الغرض من نشر سبيرز للصورة التي سارعت إلى حذفها، لم يكن بريئاً خاصة بعد أن ألمحت إلى أنها تشاجرت مع أفليك، بعد سهرة قضتها معه.

وظهرت سبيرز في الصورة برفقة أفليك وكاتبة الأغاني ديان وارن، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "صورة رائعة لي وبن أفليك وديان وارين منذ سنوات مضت. إنه ممثل رائع. هل نسيت أن أذكر أنني تشاجرت مع بن في تلك الليلة. لقد نسيت بصراحة. أتمنى أن أحكي لكم يا رفاق القصة التي حدثت قبل ذلك. أنا مجرد فتاة ثرثارة".

ورجحت الصحيفة أن تكون هذه الصورة الثلاثية قد التقطت خلال عام 1999، وأوضحت أنها لم تتلق أي جواب من ممثلي أفليك وسبيرز للتعليق على المنشور.



