- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أثارت المغنية العالمية بريتني سبيرز الجدل، بعد أن نشرت صورة قديمة لها باللونين الأبيض والأسود، تجمعها بالممثل الأميركي بن أفليك.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن الغرض من نشر سبيرز للصورة التي سارعت إلى حذفها، لم يكن بريئاً خاصة بعد أن ألمحت إلى أنها تشاجرت مع أفليك، بعد سهرة قضتها معه.
وظهرت سبيرز في الصورة برفقة أفليك وكاتبة الأغاني ديان وارن، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "صورة رائعة لي وبن أفليك وديان وارين منذ سنوات مضت. إنه ممثل رائع. هل نسيت أن أذكر أنني تشاجرت مع بن في تلك الليلة. لقد نسيت بصراحة. أتمنى أن أحكي لكم يا رفاق القصة التي حدثت قبل ذلك. أنا مجرد فتاة ثرثارة".
ورجحت الصحيفة أن تكون هذه الصورة الثلاثية قد التقطت خلال عام 1999، وأوضحت أنها لم تتلق أي جواب من ممثلي أفليك وسبيرز للتعليق على المنشور.
كانت هذه تفاصيل خبر هل ارتبطت بريتني سبيرز بزوج جينفير لوبيز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.