ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان قصر باكنغهام عن إصابة الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان قرر الأمير هاري التوجه الى بريطانيا للقاء والده. إجتمع الأمير هاري مع والده على حدة مدة 30 دقيقة في قصر ويندسور قيل أن يعود بعد أقل من 24 ساعة الى الولايات المتحدة. وكان اللقاء بين الملك وإبنه هو الأول منذ تتويج الملك تشارلز بعد فتور بالعلاقة منذ قرر الأمير هاري التخلي عن واجباته الملكية عام 2020 وتوجيه الإتهامات لعائلته. خبيرة لغة الجسد جودي جيمس حللت صور الأمير في مطار هيثرو بعد لقائه مع والده أن علامات الإرتياح كانت بادية على وجهه ورأت أيضاً إبتسامة ما يعني أن اللقاء كان ودياً ويبدو أن هناك أجواء إيجابية تتعلق بوضع والده الصحي. وأضافت جودي جيمس أن عجلة هاري للقاء والده تعني ان كلاهما كانا جاهزان للقاء بالرغم من الخلافات بينهما. لم يلتقي الأمير هاري بشقيقه الأمير ويليام وذكرت بعض المصادر أن الأمير ويليام كان منهمكاً بالإهتمام بزوجته وأولاده.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري قابل الملك تشارلز مدة 30 دقيقة وهذا ما كشفته خبيرة لغة الجسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.