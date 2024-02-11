شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبرز من لعبوا دور الملك فاروق فى الدراما المصرية بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الملك فاروق الذى ولد زي النهاردة في الـ 11 من فبراير عام 1920، وكانت شخصيته مادة دسمة استقطبت عددًا من الفنانين ممن لعبوا دوره في أعمال درامية نتعرض لأبرزها في السطور التالية.

الجزء الثانى من مسلسل الجماعة شهد لعب دور الملك فاروق من قبل الممثل محمد البياع، وذلك بعدما جسد نفس الشخصية فى مسلسل "رجل من هذا الزمان".



الملك فاروق وتيم الحسن

ويعد الفنان السورى تيم الحسن أحد أبرز من قدموا شخصية الملك فاروق خلال عمل ضخم حمل نفس الاسم، ودارت أحداثه كلها عن حياة الملك منذ أن كان شاباً حتى قيام ثورة يوليو 52، وهو العمل الذى نال إشادات كبيرة خلال فترة عرضه.

الفنان بسام رجب أيضًا انضم للقائمة بعدما جسد شخصية الملك فاروق فى مسلسل "أم كلثوم"، الذى تناول قصة حياتها وصعودها إلى النجاح والشهرة.

أيضًا اشتهر الفنان وائل نور بتقديم شخصية الملك فاروق فى مسلسل "رد قلبى" الذى تم عرضه عام 1998.