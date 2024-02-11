صورة نادرة للمطربة صباح مع جورجينا رزق في عمل جمعهما

ميرنا وليد - بيروت - عام 1973 شاركت الفنانة صباح بفيلم سينمائي مع عمر خورشيد وجورجينا رزق وأسعد رشدان وكيغام وناديا أرسلان وإبراهيم مرعشلي وشوقي متى وغيرهم، سيناريو وحوار محمد سلمان وقصة وحوار فارس يواكيم وكلمات الأغاني لكل من عبد الجليل وهبي ومحمد حمزة ومارون كرم. تدور أحداث الفيلم حول شابة فقيرة تدعى سلوى تبيع الذرة المشوية للزبائن على أحد الشواطئ اللبنانية فتقع في حب عازف غيتار تقابله بالصدفة، وكانت تبحث عن والدتها وشقيقتها التي فقدتهما منذ كانت صغيرة، وتتوالى الأحداث بشكل يدفع في طريقها صدفًا عجيبة.

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