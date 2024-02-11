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الأميرة رجوة تختار مصمم أزياء بريطاني تفضله الأميرة كايت ميدلتون

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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت العائلة المالكة الأردنية باليوبيل الفضي بعد مرور ٢٥ سنة على جلوس الملك عبدالله الثاني على العرش الأردني بحضور أفراد عائلته.

وتألقت الأميرة رجوة خلال الإحتفال باليوبيل الفضي للملك الذي تسلم العرش الأردني عام ١٩٩٩ وإختارت إطلالتها لمصمم بريطاني تفضله الأميرة كايت ميدلتون من ماركة Me+Em وهو فستان بسيط وأنيق لونه كحلي وأكمامه طويلة وطوله يتجاوز الركبتين. ونسقت الأميرة رجوة حذاءها الكلاسيكي مع حقيبة جلدية زرقاء اللون من تصميم فرنسي Moynat وقد أثبتت الأميرة رجوة وفي فترة قصيرة أنها أيقونة موضة أرستقراطية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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