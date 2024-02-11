شاهد ريم التميمي تشعل المسرح بعزفها وأغانيها الإنجليزية في حي البلد بجدة

كشف مقطع فيديو الفنانة السعودية “ريم التميمي” وهي ترقص وتستعرض مواهبها خلال فعالية فنية في حي البلد التاريخي في جدة.

وظهرت ريم التميمي، المعروفة بلقبها الغربي “تام تام”، وهي ترتدي فستانًا أسود وتحمل آلة الأورغ.

وقد أشعلت المسرح بأدائها المميز وصوتها الجميل. قدمت “تام تام” مجموعة من أغانيها الإنجليزية المعروفة، واستقبل الجمهور عرضها بتفاعل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن “تام تام” لا تزال تسعى للتواصل والغناء باللغة العربية، وهي تخطط لذلك، على الرغم من أن مستوى شهرتها باللغة الإنجليزية قد تجاوز مستوى شهرتها باللغة العربية التي بدأت الغناء بها منذ عام 2012.

وقد أصدرت العديد من الأغاني الفردية والألبومات خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك من مقر إقامتها في لوس أنجلوس.

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