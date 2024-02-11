بعد غيابها لفترة طويلة عن الجمهور، خرجت الفنانة المصرية آمال ماهر لترد على إشاعات اختطافها أو سجنها أو زواجها.

وعبّرت آمال ماهر عن شكرها لمحبة الناس واهتمامهم بها.

وأكدت للجميع أنها بخير، وأن هذه الإشاعات ليست جديدة على الوسط الفني.

وأوضحت ماهر أن سبب غيابها هو تعبها ومرضها، مما أدى إلى تأخر ظهورها لطمأنة الجمهور على صحتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها لفترة طويلة.. شاهد آمال ماهر ترد على إشاعات اختطافها وسجنها وزواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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