الأميرة فوزية لبست الأسود يوم زفاف إبنتها وهذا هو سبب ردة فعلها

ميرنا وليد - بيروت - ارتدت الأميرة فوزية ملابس سوداء في يوم زفاف ابنتها نادية إسماعيل شيرين من الممثل يوسف شعبان، والسبب أن الأميرة رفضت بشدة زواج ابنتها نادية من فنان وكان الموضوع مرفوض تماما على حد قولها وأضافت: "لأن إحنا أسرة محمد علي مش بنتجوز من فنانين".



كذلك زوج الأمير فوزية العقيد إسماعيل شيرين ووالد نادية عارض الزواج، لا سيما أن فارق العمر بين إبنته ويوسف شعبان كبير جداً وكان سيكون الزواج الثالث ليوسف شعبان بينما هو الأول بالنسبة لنادية، لكن الزواج تم في النهاية، وحين علمت الأميرة فوزية بزواج إبنتها لبست الأسود يوم الفرح واعتبرت إن إبنتها ماتت. لكن زواجهما لم يدم طويلاً وتطلقا بعد سنة واحدة".