ميرنا وليد - بيروت - إيللا طنوس طفلة فقدت أطرافها الأربعة بسبب خطأ طبي لكنها رفضت الإستسلام واليأس وهي تنشر غالباً على صفحتها الخاصة فيديوهات توعوية تحذر من القيادة المتهورة. ومؤخراً نشرت فيديوهين لها على الثلج وطلبت في الأول من الجميع زيارة لبنان والتمتع بجمال طبيعته وفي الثاني بنت قلعة من الثلج يحيط بها جنود الجيش اللبناني لتؤكد أن الجيش هو من يحمي لبنان. إيللا هي خير مثال للتفاؤل بالرغم من الصعاب هي تتابع دراستها بكل نشاط وحماس ولا تتردد بالتواصل مع المتابعين فتنشر الفرح والتفاؤل على صفحتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - إيللا طنوس من جبال لبنان المكللة بالثلج تعبر عن حبها لوطنها ولجيشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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