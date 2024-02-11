"ستأتي فتاة لزيارتك وسوف تتزوجها" من توقع هذا الخبر لـ جورج كلوني قبل زواجه

ميرنا وليد - بيروت - إلتقى بريان لورد وكيل أعمال الممثل الأميركي جورج كلوني بالمحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين في مناسبة عامة وقالت له أنها ستذهب الى جزيرة كومو في إيطاليا مع صديقتها اي مكان وجود جورج كلوني.

فإتصل بـ جورج كلوني وقال له: "إلتقيت بالفتاة التي ستصل لزيارتك وسوف تتزوجها". فأجابه العازب الشهير في هوليوود قائلاً: "انت غبي انت تعلم أن هذا الأمر مستحيل". وصلت أمل علم الدين كما توقع بريان لورد وحصل اللقاء الأول بين الممثل والمحامية ودام ساعات وهما يتحادثان. بعدها تبادلا الرسائل الإلكترونية وتطورت العلاقة بينهما وأدت الى الزواج.