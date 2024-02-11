بالفيديو: زينب العسكري تعلق على اهتمام السعودية بالفن ولفت أنظار العالم إليها

عبّرت الفنانة زينب العسكري عن إعجابها بالاهتمام الكبير الذي يُولى للمجال الفني في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت العسكري خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية: “المملكة جذبت العالم كله، شو السر في الإنجازات هذي الحلوة، يوم إحنا بعدنا بنرجع للرياض والسعودية”.

وأشارت إلى أن اللهجة السعودية قريبة من القلب لأنها سهلة وحلوة، والكلمات تجذب وتؤثر في المشاعر.

وعبّرت العسكري عن سعادتها بظهور فتيات جدد في مجال الغناء، واعتبرت ذلك ظاهرة إيجابية تُثري الساحة الفنية. شاهد أيضاً: بالفيديو: الفنانة المعتزلة زينب العسكري تحسم الجدل بشأن عودتها للتمثيل قريباً

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