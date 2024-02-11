شاهد تجمهر وتدافع حول الفنان خالد عبدالرحمن من أجل التقاط الصور معه في عنيزة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافعًا كبيرًا من محبي الفنان خالد عبد الرحمن حوله أثناء مغادرته حفلًا غنائيًا في مدينة عنيزة.

رصد الفيديو عددًا كبيرًا من الجمهور يتتبعون الفنان خالد عبد الرحمن بجوالاتهم لتصويره والتقاط الصور التذكارية معه.

وأوضح المقطع تفاعل الفنان خالد عبد الرحمن مع جمهوره، حيث التقط صورًا تذكارية معهم أثناء تواجده بسيارته.

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