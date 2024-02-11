شاهد ردة فعل ممثلة أميركية لحظة وقوع زلزال مفاجئ أثناء تصوير مقابلة صحفية

تعرضت النجمة العالمية داكوتا جونسون لصدمة حقيقية خلال مقابلة صحفية كانت تجريها للتحدث عن فيلمها القادم “Madame Web”.

فبينما كانت داكوتا تتحدث بشكل طبيعي، اهتزت الأرض فجأة، مما أثار ارتباكها وخوفها.

وتساءلت إحدى الصحافيات إن كان ما حدث هو زلزال، ثم أكملت حديثها ضاحكة: “لقد تعرضنا لزلزال للتو!”.

ومازحت الصحفية داكوتا قائلة: “هل أنت من فعلت ذلك؟” في إشارة إلى الشخصية الخارقة التي ستجسدها في الفيلم.

وعبّرت داكوتا عن قلقها من الهزة، وسألت الحاضرين إن كان من المريح لهم الاستمرار في المقابلة.

وتم إبلاغ داكوتا بوجود هزة أرضية أخرى في هاواي، مما زاد من خوفها.

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