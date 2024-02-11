رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن "تيزر" مسلسل "مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التيزر التشويقي الأول من مسلسل "مسار إجباري" والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت الشركة التيزر عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مصحوبا بتعليق "انتظروا مسلسل مسار إجباري في رمضان.. شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

وظهر في الفيديو بطلا العمل الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر وهما ينظران بطريقة تشير إلى استعدادهما للدخول في شجار مع أحد الأشخاص.

"مسار إجباري" تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، وبسمة.

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