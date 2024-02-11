شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت بملابس غريبة أثناء تسليم مارجوت روبى جائزتها من AACTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت النجمة العالمية كيت بلانشيت، فستانا ورديا كبيرا ومختلفا خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما AACTA، وأثار هذا الزي صيحات صادمة من الجمهور عندما توجهت كيت إلى الميكروفون لتقديم جائزة Trailblazer إلى النجمة العالمية مارجوت روبي.

تسلط جائزة Trailblazer الضوء على إنجازات ونجاحات الممثل أو الممثلة الأسترالي الذي يلهم الآخرين بأعماله.



كيت بلانشيت ومارجوت روبى

أشارت كيت، وسط ضحك الجمهور، إلى أن الزي كان ساخرًا، قالت النجمة: "باربي في منتصف عمرى"، وهي تكافح للحفاظ على وجهها دون ضحك، ثم غمزت بشكل كوميدي للجمهور الذي رد بالضحك والتصفيق.

وفي هذه الأثناء، لم تتمكن مارجوت من السيطرة على ضحكتها بصعوبة عندما صعدت إلى المسرح لتسلم جائزتها.

وقالت روبي لممثلتها المفضلة: "إذا سألتني عندما كبرت من هو الممثل المفضل لدي، كانت إجابتي دائمًا، وستظل دائمًا، كيت بلانشيت، كنت أعشقك من بعيد بقدر ما أستطيع أن أتذكر، وأن أكون واقفة الآن على هذا القرب هو أمر مشوق".

وتابعت روبى قائلة:" لقد كانت لدي أحلام كبيرة عندما كنت طفلة، والأحلام الكبيرة يمكن أن تأخذك بعيدًا جدًا، ولكن حب ودعم عائلتك وأصدقائك سيحملك إلى أبعد من ذلك بكثير."