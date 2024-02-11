شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي مع نجله نور بفيديو طريف من كواليس إمبراطورية ميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم خالد النبوي ابنه نور في تجربة منتظرة خلال دراما رمضان 2024 المقبلة، والممثلة في مسلسل إمبراطورية ميم، وهو العمل الذى يبدو أنه يشهد كواليس مميزة بين فريق العمل بصفة عامة والثنائى بصفة خاصة مثلما ظهر خلال فيديو طريف من الكواليس جمعهما معًا، وهو الفيديو الذى بدأ بتعريف خالد النبوي باسم الشخصية الذى يجسدها لنجله نور.

ثم استكمل الفيديو بقول خالد النبوي لابنه: "خد بالك الإمبراطورية ملهاش غير إمبراطور واحد، ليرد عليه نور بقوله ما ينفعش يبقوا اتنين".

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.