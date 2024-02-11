تراند اليوم : "يابت أنتِ سودة ليه".. شاهد: المطربة اليمنية أروى تتحدث عن التنمر الذي تعرضت له بسبب بشرتها في مصر

صحيفة الخليج 365: كشفت المطربة اليمنية أروى، عن التنمر الذي تعرضت له خلال طفولتها وحياتها بالمدرسة.

وقالت خلال مقابلة معها: "كانوا يستنقصون اليمني ويعتبرونه فقير ولاجئ، كانوا يقولون يمني 41، 43 وكان يعني مقاس الجزمة".

وأضافت: "أنا كنت بنت سمراء وشعري كيرلي وهذه لم تكن مقاييس جمال وقتها كانوا دائما يقولون لي أنتي سودة".

وتابعت: "كانوا يقولون لي يا بنت أنتِ سودة ليه، متقفيش في الشمس أحسن تسمري".