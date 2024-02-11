خاص - غادة عادل : شعرت بالرعب من هذا الأمر .. وشخصيتي في حالة خاصة تشبهني

ميرنا وليد - بيروت - نجمة من الطراز الثقيل، خطفت الأنظار إليها منذ ظهورها بسبب ملامحها الجميلة، لكنها استطاعت أن تخرج من هذا الإطار وأصبحت تقدم شخصيات مختلفة تماماً عنها، لا تعتمد فيها على جمالها، وحالياً يعرض للممثلة غادة عادل مسلسل "حالة خاصة"، وتقدم خلاله شخصية محامية بارعة في مجالها. وكان لموقع "الفن" هذا الحوار معها، والذي كشفت خلاله كواليس "حالة خاصة" وتعاونها مع الجيل الجديد، كما تحدثت عن جديدها في رمضان المقبل 2024، بالإضافة إلى فيلمها الجديد الذي تحضره مع الممثل محمد ممدوح.

قدمتِ شخصية المحامية في مسلسل "الميزان" قبل "حالة خاصة" .. ألم تخافي من المقارنة؟

تخوفت في البداية من تقديم العمل وكنت مرعوبة، ولكن المنتج أقنعني بالدور، وقال لي إنني الممثلة الأنسب للمشاركة في المسلسل، فتحمست، خاصة أن العمل فيه العديد من الوجوه الشابة، كما أنه العمل الأول لي مع المنصة التي عرضته.

ما المختلف بين شخصية المحامية أماني النجار في "حالة خاصة" والمحامية نهى في مسلسل "الميزان"؟

شخصية نهى بالنسبة لي بعيدة تماماً عن شخصية أماني، لأنها كانت شخصية دؤوبة ومجتهدة والظروف التي تعيشها مختلفة، أما شخصية أماني النجار، فهي شخصية قوية ولا تهتم بالظروف صعبة، كما أن في حياتها شق إنساني ظهر من خلال علاقتها بابنها المصاب بالتوحد.

وكيف كانت كواليس العمل مع الممثل طه دسوقي؟

استمتعت للغاية بالتعاون معه في مسلسل "حالة خاصة"، خاصة أنه ممثل موهوب جداً ومجتهد، وقدم شخصية مريض التوحد ببراعة، وهو متميز في تقديم العديد من الأدوار، لأننا شاهدناه من قبل في الأعمال الكوميدية واستطاع أن يخطف الأنظار، وقدم التراجيديا معنا في المسلسل واستطاع أيضاً أن ينال إشادات الجمهور.

هل هناك تشابه بين شخصية غادة عادل وشخصية أماني النجار في "حالة خاصة"؟

بالطبع هناك بعض التشابهات، إنها من الأمور التي دفعتني للمشاركة في المسلسل، فأنا مثلها تماماً أستطيع أن أفصل حياتي ومشاكلي الشخصية عن عملي، ومهما كنت أمرّ بصعوبات، بمجرد أن أصل للتصوير أستمد القوة، وهي كذلك تعرضت للعديد من الصدمات والانكسارات في حياتها، وهذا الأمر الذي حدث معي أيضاً.

وكيف وجدت التعاون مع الممثلين الشباب في "حالة خاصة"؟

سعيدة للغاية بمشاركتهم في هذا العمل، وأحببت أن أدعمهم، إنه دعم مشترك، لأنهم كانوا سبباً في إعطائي طاقة جديدة، كما أني اكتسبت جمهورهم من الشباب، وكان هناك تجاوب كبير بيننا، وكواليس التصوير من أحلى الكواليس التي حضرتها في حياتي، وأنا سعيدة بالمرحلة التي أصبحت أقدمها على الشاشة، وأصبحت بعيدة عن أدوار الفتاة الجميلة التي قدمتها في أول مشواري، ومن حبي لشخصيتي في "حالة خاصة"، أصبحت أحب مهنة المحاماة وأتمنى العمل فيها.

تعاونت خلال مشوارك مع مخرجين كبار مثل محمد خان ويسري نصرالله .. ألم تخافي من التعاون مع عبد العزيز النجار كون "حالة خاصة" أولى أعماله الإخراجية؟

لم أكن أعرفه قبل تعاوني معه في "حالة خاصة"، ولكن بمجرد التعرف عليه، وجدت أنه مثال للمخرج الحقيقي المجتهد الذي يدقق في جميع التفاصيل، ويستطيع أن يدير موقع التصوير باحترافية، وأتمنى أن نجد مثله الكثير من المخرجين، لأن لديه قدرة على اكتشاف وجوه جديدة، وفي حال عرض عليّ عمل آخر من إخراجه، سأتحمس للمشاركة به.

ومَن المخرجين الذين تتمنين العمل معهم في الفترة المقبلة؟

أتمنى العمل مع عدد من المخرجين في الفترة المقبلة مثل تامر محسن، محمد شاكر خطير، مروان حامد، لأنهم لديهم قدرة على توظيف موهبة الممثل بكفاءة ويديرون موقع التصوير باحترافية.

ولماذا تركزين في الفترة الأخيرة على الظهور بالسينما أكثر من المسلسلات؟

أنا أفضّل العمل بالسينما على الدراما، ولذلك ظهوري في الفترة الأخيرة بالسينما كان أكثر، ولكني مؤخراً بدأت أحب المسلسلات خاصة مع وجود المنصات الرقمية، لأن الأعمال التي تقدم عليها تكون حلقاتها قليلة، وبالتالي لا يصاب المشاهد بالملل، ولا نستغرق فترات طويلة في التصوير.

حدثينا عن جديدك في السينما؟

تعاقدت مؤخراً على فيلم جديد مع محمد ممدوح، بعنوان "هيروشيما"، من إخراج خالد مرعي، وتأليف أيمن بهجت قمر، ونواصل في الفترة الحالية التحضير له.

وماذا عن مشاركتك في شهر رمضان المقبل 2024؟

بدأت مؤخراً تصوير مسلسل جديد للعرض في رمضان المقبل، يحمل اسم "لانش بوكس"، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويجمعني بكل من جميلة عوض وفدوى عابد، والعمل يدور حول 3 سيدات تجمعهن صداقة قوية، وتخضن عدداً من المغامرات خلال الأحداث.