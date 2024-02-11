نانسي عجرم تحيي حفلاً موسيقياً ضخماً في دبي الى جانب فانيسا هادجنز وجينيفر لوبيز ونعومي كامبل في حفل واحد

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً موسيقيا ضخماً بمناسبة إفتتاح أحد الفنادق في دبي، الى جانب الفنانين العالميات جينيفر لوبيز وفانيسا هادجنز ونعومي كامبل وبحضور النجوم إدريس إلبا وزوجته سابرينا والممثل الفرنسي فنسنت كاسيل ولاعبة التنس البريطانية إيما راداكانو ومحمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" والممثلة المصرية مي عمر والفنانة اللبنانية مايا دياب .

الجدير بالذكر ان إدارة وان اند اونلي قد إختارت نانسي عجرم الفنانة الوحيدة من الشرق الأوسط للغناء في افتتاح الأوتيل الأضخم في دبي إلى جانب جينيفر لوبيز في حفل الافتتاح الذي يمتد لثلاثة أيام بحضور نجوم وشخصيات من مختلف العالم.

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